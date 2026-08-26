Какому знаку Зодиака повезет 27 августа

Водолей / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 27 августа?

Нынешний день — время отдыха от дел, в течение которого важно избегать суеты, суматохи и бессмысленных движений: необходимо только спокойствие — как физическое, так и моральное.

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От активных действий нужно отказаться — результата, которого мы от них ожидаем, они не принесут, а вот лениться, несмотря на разгар рабочей недели, не только можно, но и нужно, причем, без каких-либо угрызений совести. Такой режим позволит восстановить силы, которые понадобятся для работы уже на следующей неделе.

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Водолей

Водолеям, которым, в отличие от других представителей зодиакального круга, не возбраняется заниматься важными делами, смогут достичь серьезных результатов в любом из них.

Правда, для этого им придется соблюсти одно, но очень важное условие: нельзя действовать хаотично и безалаберно, как они привыкли, поскольку таким образом придется потратить много времени и сил, не достигнув при этом поставленной цели. А вот составив заранее подробный план и придерживаясь его, хоть это будет и нелегко, они смогут достичь результата, о котором, возможно, и не мечтали.

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