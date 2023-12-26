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Какому знаку Зодиака повезет 27 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
184
Время на прочтение
2 мин
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Какому знаку Зодиака повезет 27 декабря

Близнецы  / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 27 декабря?

Негативные космические энергии нынешнего дня будут испытывать на прочность всех, но удастся выдержать испытание или нет, зависит от каждого из нас. Стоит опасаться необдуманных шагов – их последствия могут оказаться непредсказуемыми. Конфликты, которые в такой лунный день возникают без повода, не лучшим образом скажутся на отношениях с близкими людьми и коллегами – чтобы этого не произошло, необходимо сдерживать бушующие эмоции. 

Близнецы 

Близнецы получат такое количество лунной энергии, которой хватит на достижение любой цели, поэтому звезды советуют представителям знака не скромничать и стремиться к самым амбициозным задачам. Также очень важно не размениваться на мелочи, а сосредоточиться на одном, но действительно серьезном – можно сказать, глобальном – деле, тогда победа станет для представителей знака не только значимой, но и очень приятной. 

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Дата публикации
Просмотры
184
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