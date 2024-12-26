Какому знаку Зодиака повезет 27 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 27 декабря?

День, когда к ссорам и конфликтам будут склонны даже самые спокойные и эмоционально уравновешенные люди. Поскольку результатом таких столкновений может оказаться серьезные проблемы в отношениях, необходимо – по возможности – их избегать. Проблемы, возникшие в это время, могут затянуть, как трясина, поэтому не рекомендуется их запускать – необходимо все недоразумения решать по горячим следам.

Овен

Овнам звезды советуют сосредоточиться на выполнении профессиональных обязанностей – именно здесь их ждет удача, в которой они сейчас так нуждаются. Правда. Тут сработает интересный, но неожиданный закон: чем меньше и, казалось бы, незначительнее будет проект, тем более серьезный успех ждет представителей знака, поэтому им е стоит гнаться за масштабными делами – смысла в такой работе не будет.

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