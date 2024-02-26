Какому знаку Зодиака повезет 27 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 27 февраля?

День, когда ничего в нашей жизни не происходит случайно: любые события – как хорошие, так и плохие – запущены нами самими в прошлом. Поведение других людей, особенно если оно нас раздражает, является нашим собственным отражением: чтобы понять это, нужно проанализировать се, что было сказано и сделано в предыдущий жизненный период – результаты раздумий могут оказаться неожиданными и удивят. В этот день бумерангом возвращаются как злые, так и добрые дела, так что он ясно покажет, по какому пути – правильному или нет – идет человек.

Телец

Тельцов звезды наградят сегодня в этот день таким красноречием и убедительностью, что они смогут убедить в своей правоте даже самого несговорчивого оппонента. Но больше всего этот дар им в этот день понадобится в отношениях с близким человеком, которые в последнее время как-то разладились и перестали радовать. Поговорить с ними о происходящем не только можно, но и нужно – удастся выяснить причины кризиса и наметить пути выхода из него.

Читайте также: