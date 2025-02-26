Какому знаку Зодиака повезет 27 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 27 февраля?

Один из самых сложных – темных и негативных – дней лунного календаря, когда настроение стремится к нулю, в голову лезут нехорошие мысли и одолевают недобрые намерения. Полностью избежать воздействия злой комической энергии нельзя, но минимизировать ее не только можно, но и нужно – для этого достаточно не накручивать себя в психологическом плане, не общаться с неадекватными и неприязненно настроенными людьми, а если такое возможно, то и вовсе не покидать стен своего дома.

Водолей

Водолеи – особенно те, кто давно не может решить важную профессиональную проблему – найдут "ниточку", потянув за которую, они размотают весь "клубок". А поможет им в этом кто-то из старых знакомых, которого они встретят – или о ком вспомнят – в это время. Главное, не постесняться и попросить у этого человека содействия – в его силах дать ответ на вопрос, на который представители знака едва не сочли безнадежным.

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