Рыбы / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 27 февраля?

С энергией, которой в это время будет даже больше, чем нам нужно, необходимо обращаться осторожно, делая все для того, чтобы распоряжаться ею самостоятельно, а не ждать, когда она распорядится нами. Если вовремя не взять ее под контроль, она буквально потащит нас за собой, и не факт, что это произойдет в необходимом для нас направлении. Избежать этого довольно просто — достаточно составить подробный план и четко его придерживаться, не отвлекаясь на побочные моменты и процессы, тогда и силы будут уходить только туда, где они действительно необходимы.

Рыбы

Рыбы могут, несмотря на пятницу, приступить к воплощению в жизнь грандиозного проекта любого — но прежде всего делового и профессионального — свойства, к которой они давно готовились. Начав активно действовать именно сегодня, представители знака смогут найти оптимальные пути решения соответствующего вопроса, которые помогут действовать быстро, но при этом максимально эффективно, а значит, работу можно будет завершить в течение нескольких дней, а, возможно, если очень повезет, всего лишь за нынешние сутки.

Реклама

Читайте также: