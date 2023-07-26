Какому знаку Зодиака повезет 27 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 27 июля?

День, когда любой поступок должен быть продиктован добрыми намерениями, в противном случае он обернется против своего «автора» не самыми лучшими последствиями. Можно - нужно – бороться с несправедливостью и защищать тех, кого напрасно обидели. Проявляя милосердие, не стоит ждать благодарности хотя никто не сказал, что ее не последует. В профессиональном плане желательно проявлять инициативу – она не только не станет наказуемой, но и будет приветствоваться как коллегами, как и начальством.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам стоит отказаться от скромности и застенчивости, которые будут свойственны им сегодня, и показать «товар» – то есть, свои многочисленные таланты и способности – лицом, продемонстрировав их начальству. Скорее всего, оно придет в восторг, и будет жалеть только о том, что раньше не имели понятия о том, что их сотрудник так много знает и умеет. Следствием случившегося с большой долей вероятности станет новое назначение или проект, которые позволит поднять профессиональную репутацию на более высокий уровень.

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