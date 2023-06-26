Какому знаку Зодиака повезет 27 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 27 июня?

День благоприятен для новых начинаний – как профессионального, так и личного характера, которые долгое время откладывались на потом. Активные действия, направленные на их реализацию, очень быстро принесут желаемые результаты. День также благоприятен для общения на всех уровнях, но особенно плодотворными окажутся деловые переговоры – можно смело назначить их на это время. Максимум времени необходимо уделить общению с близкими людьми – сейчас они особенно в этом нуждаются.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам в этот день повезет в той сфере, комфорт в которой они ценят превыше всего – в финансовой. Звезды настоятельно рекомендуют им именно сегодня поговорить с начальством о повышении заработной платы – скорее всего, оно пойдет навстречу и удовлетворит это требование. Также можно обсуждать с ним новые проекты, идея которых пришла в голову представителям знака, цель которых, опять-таки, не только серьезные профессиональные достижения, но и солидный заработок – руководство их одобрит.

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