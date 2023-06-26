Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Какому знаку Зодиака повезет 27 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
725
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Какому знаку Зодиака повезет 27 июня

Какому знаку Зодиака повезет 27 июня / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 27 июня?

День благоприятен для новых начинаний – как профессионального, так и личного характера, которые долгое время откладывались на потом. Активные действия, направленные на их реализацию, очень быстро принесут желаемые результаты. День также благоприятен для общения на всех уровнях, но особенно плодотворными окажутся деловые переговоры – можно смело назначить их на это время. Максимум времени необходимо уделить общению с близкими людьми – сейчас они особенно в этом нуждаются. 

Дева (22.08 – 23.09)

Девам в этот день повезет в той сфере, комфорт в которой они ценят превыше всего – в финансовой. Звезды настоятельно рекомендуют им именно сегодня поговорить с начальством о повышении заработной платы – скорее всего, оно пойдет навстречу и удовлетворит это требование. Также можно обсуждать с ним новые проекты, идея которых пришла в голову представителям знака, цель которых, опять-таки, не только серьезные профессиональные достижения, но и солидный заработок – руководство их одобрит. 

Читайте также: 

Вся деревня - живой щит: пленники из Ягодного пытаются вернуться к привычной жизни

Вся деревня - живой щит: пленники из Ягодного пытаются вернуться к привычной жизни

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
725
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация