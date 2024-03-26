Какому знаку Зодиака повезет 27 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 27 марта?

День, когда любой человек – даже очень самоуверенный – может неожиданно начать сомневаться в себе и своих силах, а это в свою очередь чревато не самыми приятными последствиями – принятием на веру чужого мнения и потере собственной индивидуальности. Нежелательно уступать чужим уговорам и – тем более – нажиму: поступив наперекор своим желаниям и убеждениям, впоследствии придется пожалеть, но исправить ошибку, скорее всего, не удастся. Избежать чужого – негативного – влияния легче всего, сократив общение до минимума, а в особо сложных случаях – и вовсе отказаться от него.

Лев

Львам удастся достичь успеха в любом деле, за которое они сегодня возьмутся, какой бы сферы их жизни и деятельности оно ни касалось. Самое главное в данном случае – преследовать собственные цели, а не те, которые будут навязывать им их окружающие – даже очень авторитетные – люди, общественное мнение и СМИ. Важно также проанализировать свои профессиональные действия предыдущего периода – сделанные выводы помогут избежать досадных ошибок.

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