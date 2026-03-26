Какому знаку Зодиака повезет 27 марта
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 27 марта?
Не самый легкий день лунного календаря, характеризующийся столкновением с разбушевавшимися силами зла. Велика вероятность конфликтов, возникающий в большинстве случаев без всякого повода, которые могут иметь серьезные и долговременные последствия.
Также необходимо с опаской относиться к общению с незнакомыми людьми, особенно если они предлагают принять участие в непроверенном проекте или мероприятии и при этом неплохо заработать — с большой долей вероятности схема, к которой нам предложат присоединиться, окажется мошеннической.
Весы
Весам — пожалуй единственным во всем зодиакальном круге — удастся решить любые вопросы, путь к ответам на которые лежит через общение. Пока всем остальным звезды советуют отказаться от любых переговоров, да и вообще хранить молчание, представителям этого знака не только можно, но и нужно обмениваться информацией с окружающими их людьми. Причиной тому — свойственная им дипломатичность, которая помогает им избегать конфликтов даже там, где другие потерпят досадное поражение.
