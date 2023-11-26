Какому знаку Зодиака повезет 27 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 27 ноября?

День, когда человеком управляет не разум, а инстинкты. Человек может совершать поступки, о которых он уже завтра может пожалеть. Серьезной работой, несмотря на то, что на календаре не только будний день, но и начало рабочей недели, сегодня лучше не заниматься: возникающие на пути многочисленные и порой непреодолимые препятствия вряд ли дадут возможность достичь поставленных целей. Если взять отгул и продлить выходные возможности нет, необходимо сосредоточиться на решении рутинных вопросов – например, наведении порядка в документах.

Водолей

Водолеи сегодня получат повод для праздника, что даст им возможность устроить небольшое застолье и пригласить на него самых близких – родных и друзей. Именно они с пониманием отнесутся к неадекватному поведению, которое может продемонстрировать виновник торжества, и не осудят его за это. Впрочем, самим представителя знака все-таки нужно следить за собой, не совершать поступков, которых придется стыдиться, и соблюдать меру при употреблении пищи и алкогольных напитков.

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