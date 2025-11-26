Дева / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 27 ноября?

День, когда необходимо быть готовыми к любым неожиданностям, просчитать или предвидеть которые невозможно. Преимущественно это коснется отношений с людьми, которые застыли в состоянии статус-кво и не продвигаются ни в одну сторону. Похоже, пришло время разобраться и либо продолжить их с чистого листа, либо закончить, поставив в конце твердую точку.

Дева

Девы наконец-то смогут исправить совершенную ими — причем, довольно давно — ошибку и помириться с человеком, которого представители знака обидели и о чем уже давно пожалели. Долгое время они переживали по этому поводу, но не знали, с какой стороны подступиться к решению этой проблемы, и вот сегодня наконец-то сложатся благоприятные условия не только для встречи со своим другом или знакомым, но и для откровенного разговора с ним — собеседник охотно пойдет им навстречу.

