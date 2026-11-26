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Какому знаку Зодиака повезет 27 ноября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
День, когда окружающие способны на самые разные — в том числе и, мягко говоря, совсем неблагородные — поступки, которых мы от них совсем не ждем.
Особенно обидно, когда их совершают близкие нам — родные и любимые, а это в такие дни встречается довольно часто.
Также в такое время активизируются токсичные люди, цель которых — «подпитаться» нашей энергией, поэтому желательно выставить соответствующую — препятствующую этому — защиту, иначе испорченное настроение станет нашим спутником не только на нынешнюю пятницу, но и на выходные.
Весы
Весы получат прекрасный повод для того, чтобы повысить свою самооценку, которая в последнее время в силу самых разных — как субъективных, так и объективных — причин начала проседать. Но сегодня обстоятельства сложатся таким образом, что представители знака смогут проявить себя с лучшей стороны.
Прежде всего это коснется профессиональной — и связанной с ней финансовой — стороны их жизни, но и в личных отношениях им удастся произвести прекрасное впечатление на близкого человека, а, как следствие, и вырасти в собственных глазах.
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