Какому знаку Зодиака повезет 27 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 27 октября?

День, когда необходимо проявлять недоверие ко всем событиям, ситуациям и людям, включая самого человека – его чувства и ощущения могут его обмануть. Это коснется всех сфер нашей жизни и деятельности, но особенно – личных отношений: велик риск принять сиюминутную симпатию за серьезное чувство, а ни к чему не обязывающее приятельство – за крепкую и искреннюю дружбу. Разочарование, которое за этим последует, может стать горьким, поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем принять желаемое за действительное и совершить соответствующие поступки.

Близнецы

Близнецы в этот день станут для окружающих настоящими гуру: с ними будут советоваться, а к их мнению – прислушиваться. Неудивительно, что представители знака почувствуют себя особыми, значительными и одновременно приятными во всех отношениях. Важно отметить, что головокружения от успехов с ними в таком случае не произойдет, а вот повысить самооценку и – под ее влиянием – добиться серьезных успехов во всех сферах жизни (тут каждый волен выбирать то, что ему ближе), им удастся вполне.

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