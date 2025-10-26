ТСН в социальных сетях

Какому знаку Зодиака повезет 27 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Мила Королева
Телец

Телец

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 27 октября?

День работы над ошибками, когда очень важно не только обнаружить, но и исправить их = так можно будет понять, какие действия привели к успехам, а какие — к неудачам, а в результате определиться с тем, чего впредь стоит избегать. Время — несмотря на начало рабочей недели — также благоприятен для бытовых хлопот: можно вызывать сантехника или электрика, устраивать генеральную уборку и даже делать мелкий ремонт.

Телец

Тельцам — особенно тем из них, кто не решался приступить к реализации важного профессионального проекта, пока для этого не сложатся максимально благоприятны условия, сегодня нечем будет оправдывать свое бездействие. Совокупность удачных — можно даже сказать, счастливых — факторов, которые создадутся в это время, позволят добиться успеха, на который представители знака до сих пор даже не рассчитывали, так что не стоит терять время даром.

