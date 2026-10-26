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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 27 октября?

День, когда — под влиянием лунных энергий — мы склонны доверять окружающим людям, совершенно не замечая того, что они стремятся нас обмануть. Следствием этого могу стать не только материальные потери, но и полная потеря своей индивидуальности.

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Поэтому звезды считают, что любым попыткам влияния и манипуляций, которые будут распространять на нас окружающие, необходимо противиться настолько, насколько это будет возможно.

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Дева

Дев, несмотря на негативные энергии дня, ждет успех во всех отраслях деятельности, но прежде всего в бизнесе и финансах. Условие, которое необходимо для этого соблюсти, для представителей знака не составит особого труда.

Для этого будет достаточно наличия четкого и подробного плана, которому представители знака со свойственной им педантичностью — а заодно и несомненным удовольствием — будут следовать. В результате им удастся не только добиться поставленной цели, но и в какой-то степени даже превзойти самих себя в профессионализме и удачливости.

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