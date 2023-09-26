Какому знаку Зодиака повезет 27 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 27 сентября?

День, когда – хотим мы того или нет, в нашу жизнь вторгается прошлое. Как правило, его «визит» преследует вполне определенную цель: скорее всего, мы должны понять, где совершили ошибку, и – разумеется, в виртуальном смысле – вернувшись назад, исправить ее. Также велика вероятность встречи с людьми, которые в прошлом играли важную роль в нашей жизни, но потом по какой-то причине исчезли из поля нашего зрения. Такое «свидание» также посылается нам не для ностальгических воспоминаний, а для того, чтобы либо продолжить отношения с ними, либо навсегда «закрыть» этот «гештальт».

Водолей

Водолеям звезды обещают встречу с давним и добрым другом, которого они «потеряли» уже довольно давно. Все это время представители знака помнили этого человека, но – по каким-то только им понятным причинам е искали его, хотя в современном мире сделать это совсем несложно. Тем не менее, встретив его вновь, они несказанно обрадуются, особенно, когда узнают, что он может оказать им важную услугу в профессиональном – карьерном – плане: связи у старого друга более чем серьезные.

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