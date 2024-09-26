Какому знаку Зодиака повезет 27 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 27 сентября?

День ослабления моральных и физических сил, которые в течение дня необходимо экономить, памятуя о том, что всех дел не переделаешь, а здоровье у всех нас одно. Заниматься нужно только решением тех вопросов, которые не требуют отлагательства. Общаться с людьми тоже нужно осторожно, поскольку даже оптимистично и доброжелательно настроенные собеседники могут раздражать и, как следствие, утомлять. Важных решений сегодня лучше не принимать, если же такой возможности нет, нужно прислушиваться не к чужим советам, а к собственной интуиции – ее мнение будет единственно верным.

Дева

Девам звезды настоятельно рекомендуют представителям знака заняться их любимым делом – наведением порядка во всех жизненных сферах, как профессионального, так и личного характера. Но особенно важно в это время – привести в идеальное состояние свой дом. Как правило, в их жилье и так идеальная чистота, но выбросить то, чем они не пользуются, не помешает – это откроет путь благотворной энергии и даст старт приятным событиям.

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