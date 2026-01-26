- Дата публикации
Какому знаку Зодиака повезет 27 января
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 27 января?
Нынешний день как будто бы специально создан звездами для решительных поступков и начала работы над грандиозными проектами — как профессиональными, так и финансовыми. Разумеется, для достижения желаемого результата необходимо будет приложить определенные усилия, но и их итог будет того стоить. Время также очень удачно для общения с окружающими — особенно, близкими — людьми: можно назначать важные разговоры, от которых будет очень многое зависеть — как сейчас, так и в перспективе.
Телец
Тельцы смогут достичь любой профессиональной цели, которую они перед собой поставить, но только в том случае, если они поработают над собственной самооценкой. Похоже, в последнее время у представителей знака он слегка «просела», из-за чего они перестали браться за серьезные дела: им кажется, что они не справятся. Если нет времени и возможности поработать с психоаналитиком, можно попробовать простую практику самостоятельно — например, вспомнить о самых серьезных своих достижений, это их вдохновит.
