Какому знаку Зодиака повезет 28 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 28 апреля?

День мощной – негативной – энергетики, которая соответствующим образом влияет на все живое на Земле. Астрологи считают, что, несмотря на возникающие в таких случаях сложности, каждому из нас усилием воли необходимо ей противостоять. Что можно сделать, чтобы не навлечь на себя негатив? Прежде всего не общаться с неприятными или незнакомыми людьми, которые могут преподнести любые неожиданности. К тому же необходимо сдерживать негативные эмоции – их всплеск может вызвать нежелательные последствия. Кому повезет в такой – непростой – день?

Рак (22.06 – 22.07)

Раки могут рассчитывать на многообещающее финансовое предложение, которое – в отличие от тех, которые могут получить представители других знаков – действительно окажется выгодным, поэтому их можно смело принимать. Правда, негативные вибрации дня могут вызвать связанное в таким решением беспокойство, но это абсолютно нормально, поэтому не стоит принимать свое душевное состояние за дурные предчувствия, оно – не более чем влияние Луны, которое уже завтра переменит свой знак с "минуса" на "плюс".

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