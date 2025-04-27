Какому знаку зодиака повезет 28 апреля

Водолей / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 28 апреля?

День, когда очень важно помогать людям, даже если они об этом не просят, а уж если обращаются за содействием, то и подавно. Благотворительность в такое время является делом не только благородным, но и выгодным делом: любое сделанное сегодня добро вернется к тому, от кого исходит, сторицей. Помощь, о которой могут попросить окружающие, может быть не только материальной, но и моральной, но ее значимость от этого меньше не станет — скорее, наоборот: таким образом удастся оказать бесценную услугу другим людям.

Водолей

Водолеи смогут достичь любой — даже очень смелой — цели, которую они решат поставить перед собой. Главное — не допускать вероятности поражения даже на уровне мыслей: тем представителям знака, которые хотят достичь успеха, нужно настраиваться только на позитив и во всем находить положительные приметы и знаки. Уже к вечеру они с удивлением обнаружат, что такой подход работает на все сто процентов: все, что было запланировано на этот день, будет выполнено и перевыполнено.

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