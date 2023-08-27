Какому знаку Зодиака повезет 28 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 28 августа?

День, ощущение дежа-вю окажется связанным, прежде всего, с людьми, которыми мы когда-то очень дорожили, но потом – по разным причинам – пошли с ними по жизни разными дорогами. Тем не менее, ни повторение событий, ни долгожданные встречи не будут иметь долговременных перспектив – скорее всего, они даны для того, чтобы поставить точки над «и» и никогда больше к ним не возвращаться,

Лев (23.07 – 21.08)

Львам жизнь – или звезды – предоставят огромное количество возможностей, которые будут касаться всех видов их жизни и деятельности. Несмотря на то, что невозможно объять необъятное, представителям знака настоятельно рекомендуется сделать именно это: запланировать и выполнить максимальное количество запланированных ранее дел. Не стоит бояться задачи, которая только на первый взгляд покажется им сложной – на самом деле, дела будут продвигаться гораздо легче, чем в любое другое время.

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