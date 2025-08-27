ТСН в социальных сетях

Какому знаку Зодиака повезет 28 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Мила Королева
Дева

Дева / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 28 августа?

День, когда количество приложенных усилий, согласно закону диалектики, переходит в качество.

Причем коснуться это может не только профессиональных, но и — коль скоро на календаре выходной — бытовых или личных вопросов. Так, велика вероятность того, что действия, направленные на облагораживания жилья, превратят его в картинку из каталога, а воспитательные меры дадут прекрасный результат.

Дева

Девам можно — и нужно! — налаживать отношения с людьми, с которыми они — преимущественно по собственной вине — поссорились, причем в большинстве случаев сделали это без намерения мириться. Но, похоже, в этом плане они свои моральные силы переоценили, и больше обходиться без общения с теми, кого по-настоящему любят, не могут, а значит, нужно мириться. К счастью, проблем с этим у них не будет — близкий человек и сам готов сделать шаг им навстречу.

