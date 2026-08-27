Какому знаку Зодиака повезет 28 августа

Телец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня 28 августа?

День, когда не допускается никакая грусть, уныние и печаль. Хорошее настроение – признак здоровья – как физического, так и психологического, и наоборот: если на душе тяжело, значит, необходимо задуматься о состоянии своего тела и духа.

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Подытоживая все, что было сделано в предыдущее время. очень важно ощущать радость – это будет признаком того, что мы находимся на верном жизненном пути. Также это время не предназначено для одиночества – напротив, необходимо идти «в люди». Так, если нет возможности провести время в компании друзей, нужно хотя бы отправиться туда, где мы будем не одни – например, в театр или кино.

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Телец

Тельцам звезды настоятельно рекомендуют устроить себе праздник, масштаб которого будет зависеть от имеющегося у них в данный момент повода и… погодных условий. В случае благоприятных метеоусловий можно будет встретиться с друзьями на даче или организовать пикник на природе, если же она испортится, мероприятие легко перенести в закрытое помещение – его качество от этого не пострадает.

Главное, чтобы обстановка была по-настоящему морально комфортной и радостной, только в таком случае удастся действительно отдохнуть душой.

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