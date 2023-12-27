Какому знаку Зодиака повезет 28 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 28 декабря?

День всеобщей гармонии, когда в мире все тихо и спокойно, а на душе – лад и умиротворение. В этом его сила и одновременно слабость: его энергетика слишком тонка, поэтому ее очень легко разрушить – резким движением, грубым словом и даже недоброжелательной – например, завистливой – мыслью. Именно поэтому важно воздерживаться от любого негатива, даже если к нему будут вынуждать обстоятельства – это сделает мир лучше, а людей – добрее.

Дева

Девам – несмотря на то, что представителей этого знака можно назвать домоседами – звезды настоятельно советуют отправиться в путешествие. Вне зависимости от того, будет оно дальним и продолжительным или близким и коротким, условия для передвижения сложатся максимально благоприятные – без каких-либо препятствий и проволочек в виде задержки рейсов или накладок в бронировании отеля. Так что нужно на время оставить привычную обстановку и отправиться на поиск приключения, воспоминания о которых окажутся самыми приятными.

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