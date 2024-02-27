Какому знаку Зодиака повезет 28 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 28 февраля?

День мощной негативной энергетики, в течение которого необходимо соблюдать максимальную осторожность во всем – тут, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Игнорировать опасность не следует, но и преувеличивать ее – тоже: при желании ее можно одолеть, главное – не нарываться на неприятности. Не ходить по безлюдным переулкам в темное время суток, не носить с собой крупные суммы денег, не разговаривать с незнакомыми людьми, истинные намерения которых непонятны, не рисковать своей жизнью, перебега дорогу в неположенном месте, а еще лучше – остаться дома, разумеется, если есть такая возможность.

Лев

Львам звезды настоятельно рекомендуют провести уборку в доме – можно и текущую, но лучше – генеральную. Казалось бы, обычное дело – о каком везении тут можно говорить, но на самом деле это не так. Наведя чистоту и, что особенно важно, избавившись от вещей, которыми давно не пользуются, именно в этот день они смогут расчистить путь для позитивной энергии, которая принесет в их жизнь профессиональные успехи, финансы и личное счастье.

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