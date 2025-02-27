Какому знаку Зодиака повезет 28 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 28 февраля?

День, в течение которого темная и негативная энергия сменится светлой и позитивной, при этом последняя дает шанс на воплощение в жизнь любой – даже самой фантастической –мечты. Главное – не позволить плохому настроению, которое будет преобладать с утра, испортить нам вечер, когда и нужно загадывать самые заветные желания – они обязательно сбудутся. А вот доверять посторонним – незнакомым – людям не рекомендуется категорически, велика вероятность стать жертвой мошенников со всеми вытекающими из этого последствиями.

Овен

Овны – единственные из всего зодиакального круга – смогут добиться поставленной цели профессионального характера, причем, она, возможно, превзойдет их первоначальные намерения в сторону повышения. Главное – не брать на себя повышенные обязательства, поскольку чрезмерная нагрузка не только утомит, но и не позволит качественно выполнить всю работу – некоторые из них придется отложить а от каких-то и вовсе отказаться.

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