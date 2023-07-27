Какому знаку Зодиака повезет 28 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 29 июля?

День считается идеальным временем для работы над ошибками, совершенными как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Если понять, в чем состоят заблуждения, отказаться от них и, выбрав новую цель, разработать тактику и стратегию ее достижения, успеха удастся достичь очень быстро, так что имеет смысл поработать над собой. Время также подходит для начала работ по усовершенствованию своего жилья: как ремонта – от косметического до капитального, так и украшения при помощи нового текстиля или произведений искусства.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам в этот день необходимо обратить внимание на интуицию, к которой они, как правило, относятся скептически. Но сегодня именно она поможет им найти единственно правильный выход из сложившейся ситуации, какой бы жизненной сферы – личной, профессиональной или бытовой – она ни казалась. Главное, прислушаться к голосу, который обычно называют вторым или внутренним. Он чае всего разговаривает с человеком при помощи предчувствий, поэтому все просто: стоит делать то, что хочется, и не делать того, к чему не лежит душа.

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