Какому знаку Зодиака повезет 28 июля

Близнецы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 28 июля?

День квантового скачка, когда количество приложенных нами к тому или иному делу усилий переходит в качество, то есть, мы — неожиданно для себя — получим тот результат, которого давно ожидали. Правда, его нельзя будет считать окончательно и бесповоротно завершенным, поэтому еще не поздно будет исправить то, что нас не устроит. Также значительную часть времени, несмотря на начало рабочей недели, необходимо посвятить собственному дому — наведению в нем порядка и уюта, так, кстати, и работать будет легче — всегда приятно после трудового дня возвращаться в чисто убранный дом.

Близнецы

Близнецы смогут справиться с решением важной — скорее всего, профессиональной — задачи, которая упорно не давалась им, несмотря на все старания и усилия. Сегодня звезды обещают вдохновение, которое, как позволит представителям знака «взлететь» над проблемой и увидеть ее решение с высоты своего «полета». Окажется, что все совсем не так сложно и запутано, как казалось на первый — да и второй — взгляд, а, значит, ситуацию можно будет «закрыть» в течение дня.

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