Какому знаку Зодиака повезет 28 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 28 июня?

День не приемлет сомнений и колебаний: поставив перед собой цель, необходимо двигаться к ней несмотря ни на что. Нельзя распыляться, гоняясь за несколькими "зайцами" сразу, и отвлекаться на малозначительные вопросы, которые вполне могут подождать до более спокойного и менее энергичного времени. Важно также не скрывать своих чувств, особенно от самых близких людей, для которых внимания никогда не бывает слишком много. Можно признаваться в любви, делать предложения руки и сердца, назначать дату помолвки и свадьбы, а если даже все это уже осуществлено – делать подарки.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, которые любят и умеют работать, сегодня будут в трудовом ударе, поэтому звезды настоятельно рекомендуют им запланировать как можно больше важных дел: все они – без исключения – окажутся успешными, как в профессиональном, так и в финансовом отношении. Единственное, что могут сделать представители знака для того, чтобы улучшить свою – и без того удачную – ситуацию, – это рассортировать свои дела и, если можно так выразиться, расставить их по ранжиру, поместив на первые пункты плана самые важные дела, а дальше – по нисходящей: от сложного к простому.

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