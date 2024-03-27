Какому знаку Зодиака повезет 28 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 28 марта?

Один из самых сложных в лунном календаре день, справедливо именуемый "сатанинским". Но для тех, кого пугает его название, есть и хорошая новость: опасности, которую он несет, можно избежать. Для этого вполне достаточно ограничить общение с окружающими, особенно если речь идет о токсичных людях. Еще лучше – разумеется, если существует такая возможность – не покидать своего дома, в котором, как известно, в любой ситуации и стены помогают.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют посвятить этот непростой день упорядочиванию окружающего пространства – в их случае речь, скорее сего, будет идти об уборке в собственной квартире. Надо признать – и представители знака сами об этом знают, – они не являются главными чистюлями Зодиака, поэтому навести порядок им точно не помешает. Но сегодня, очистив свой дом, они дадут энергии счастья и богатства свободной по нему перемещаться, а значит, качественно улучшат свою жизнь.

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