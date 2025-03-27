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Какому знаку Зодиака повезет 28 марта
Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 28 марта?
Нынешний день – самый чистый, светлый и гармоничный во всем лунном календаре. Под запретом находится повышение тона, грубые слова, оскорбления и резкие движения. Так можно нарушить хрупкое равновесие, существующие в мире, и к каким последствиям это в результате приведет – как на микро, так и на макроуровне, то есть, в нашей личной жизни и в жизни всего мира – не стоит брать на себя такую ответственность. Звезды советуют провести день в спокойной обстановке, занимаясь повседневными – лучше всего, домашними – делами, думая при этом только о хорошем.
Дева
Девы повезет во всех сферах профессиональной, деловой и личной жизни, но особенно удачливыми они будут в финансовом отношении. Любые операции этого рода, осуществлённые сегодня, начиная с шопинга и заканчивая крупными приобретениями, включая недвижимость, окажутся успешными. Также велика вероятность получения денежных выплат – например, старого гонорара, на который представители знака уже давно махнули рукой – что может быть приятнее?
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