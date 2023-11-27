Какому знаку Зодиака повезет 28 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 28 ноября?

День желательно посвятить решению домашних – бытовым и хозяйственным – вопросов, которые по самым разным причинам откладывались на потом – теперь их время пришло. В отношениях с другими людьми необходимо соблюдать осторожность – ни в коему случае нельзя никого обижать, поскольку полностью примирится с человеком, с которым мы поссоримся, уже не удастся. Профессиональные обязанности нужно выполнять без особого энтузиазма и спешки – вполне возможно, что начальство передумает и отменит данное им распоряжение.

Рак

Ракам, которые отважились выйти из зоны комфорта и сделать решительный шаг в любой сфере жизни и деятельности, необходимо сначала заручиться мнением людей, которым они доверяют. Кто именно это будет, решать каждому представителю знака необходимо самостоятельно, главное, быть уверенным в том, что человек, мнение которого они собираются спросить, желает им только добра. В таком случае результат действий, которые они запланировали, окажутся максимально успешным.

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