Какому знаку Зодиака повезет 28 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 28 ноября?

День, когда очень важно помнить о законе бумеранга: обижать кого-нибудь – не только делом, но и словом – не рекомендуется всегда, но сегодня такое поведение особенно наказуемо – с возмездием можно будет "познакомиться" практически сразу. Нельзя также ни с кем конфликтовать, даже если необходимость выяснения отношений назрела давно – нужно перенести этот процесс на другое время. В решении важных вопросов важно руководствоваться интуицией: опираясь на ваш жизненный опыт, она даст единственно верный совет.

Козерог

Козероги могут получить в разработку проект, о котором раньше им приходилось только мечтать. При успешной реализации он принесет им не только деньги, но и рост авторитета в профессиональных кругах, что – с большой долей вероятности – повлечет за собой переход на более высокую должность с соответствующим увеличением заработной платы. Правда, сразу же приступать к работе представителям знака не стоит – сегодняшний день нужно потратить на подготовку и разработку подробного и тщательного плана.

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