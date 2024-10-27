Какому знаку Зодиака повезет 28 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

День слабой энергетики что делает его не лучшим вариантом для понедельника – сил с трудом хватит даже для выполнения самых простых, обязательных действий. Лучший способ провести это время максимально эффективно – включить режим энергосбережения: он позволит сделать все необходимое и при этом не обессилеть полностью. Важно также отказаться от любых – как бытовых, так и профессиональных – конфликтов: они отнимут энергию, но ощущения морального удовлетворения, которого мы обычно ожидаем от позитивного результата выяснения отношений.

Рак

Раки окажутся я единственным знаком, который сегодня не будет испытывать нужды в энергии – ее с лихвой хватит на все. А это значит, что они смогут справиться с любой задачей, которую им необходимо решить. Главное – не набрасываться на работу, расходуя свои силы бездумно, а экономить их и расчетливо распределять на каждый ее этап, в противном случае первая половина дня, возможно, станет ударной, а во второй представители знака просто упадут от изнеможения.

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