Какому знаку Зодиака повезет 28 октября

Овен

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 28 октября?

Прежде чем приступать к новым делам, необходимо проанализировать те, что были осуществлены в предыдущий период времени — их удача и провал должны скорректировать свои действия — это позволит повторить успех и избежать ошибок. Важно также избавиться от «балласта», которые мешает двигаться вперед, и касается это не только висящих в шкафу вещей, которые давно не носятся, но и отношений с людьми, не приносящих радости.

Овен

Овны могут рассчитывать на успех в любых финансовых операциях, которые они решат осуществить в это время, так что представителям знака не стоит с ними медлить — уже завтра ситуация коренным образом изменится, и произойдет это не в лучшую сторону. Также они сегодня могут рассчитывать на получение неожиданной прибыли в виде выплаченной начальством прибыли и даже выигрыша в лотерею — почему бы, например, не приобрести билет на кассе супермаркета?