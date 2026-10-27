Телец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 28 октября?

День, дьявольская энергетика которого опасна для любого — даже самого смелого, решительного и даже отчаянного — человека, поэтому желательно соблюдать осторожность во всем: от домашних и бытовых дел до серьезных профессиональных проектов. Даже улицу по пешеходному переходу нужно переходить с оглядкой — слишком велика вероятность попасть в неприятную ситуацию.

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То же самое можно сказать и об общении с окружающими людьми — причем не только неприятными или негативно настроенными, но и близкими: поссорившись, мы помиримся с ними не скоро.

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Телец

Тельцы сегодня могут похвастаться блестящей профессиональной идеей, которая придет им в голову — останется только грамотно оформить ее, разложив необходимые для выполнения задачи «по полочкам».

При этом очень важно до тех пор, пока не будут сделаны самые важные — определяющие — для работы над новым проектом шаги, никому, включая не только коллег, но и родных и друзей, не рассказывать о своих замыслах, иначе воплотить их в жизнь не удастся.

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