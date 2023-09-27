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Какому знаку Зодиака повезет 28 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Какому знаку Зодиака повезет 28 сентября

Рыбы / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 28 сентября?

Мощнейшая энергетика дня будет подталкивать к действиям каждого из нас: если работать, а не ждать, когда все сложится само собой, можно достичь грандиозных результатов – в буквально м смысле этого слова. Из-за серьезного напряжения, которое создаст влияние Луны, велика вероятность перепадов настроение. К ним необходимо относиться с пониманием, а всплески эмоций – разумеется, по возможности – сдерживать: они не улучат отношения с окружающими – скорее, наоборот. 

Рыбы 

Рыбам Фортуна улыбнется, прежде всего, в финансовом отношении: они могут рассчитывать на возвращение старых долгов, выплату премий и бонусов, дорогие подарки и даже выплаты в лотерею. В большинстве случаев представителям знака ничего не придется для этого делать – деньги придут к ним сами собой, без каких-либо усилий с их стороны, и только в лотерее придется все-таки купить билет. С большой долей вероятности он окажется выигрышным, но даже если этого не случиться, потеря будет не велика. 

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Дата публикации
Просмотры
433
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