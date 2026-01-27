ТСН в социальных сетях

ua
en
Какому знаку Зодиака повезет 28 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Мила Королева
Дева

Дева

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 28 января?

Нынешний день астрологи считают временем удачи в финансовых вопросах, когда велика вероятность финансовых поступлений из самых разных источников — начиная с выплаты зарплат и гонораров и заканчивая выигрышем в лотерею. Главное, не торопиться их тратить — пусть деньги «отлежаться» хотя бы сутки, тогда станет понятно, что нужно приобрести — или сделать — на них. Также в этот день можно отправляться в поездки — они окажутся удачными во всех отношениях.

Дева

Девам, насколько бы сильно они ни были заняты на работе, в этот день на первое место следует поставить личную жизнь. Ситуация, которая сложилась в ней в последнее время, больше стала напоминать хаос, поэтому пришла пора упорядочить ее обстоятельства. Первым делом звезды советуют проанализировать сложившиеся положение — причем не в одиночестве, а вместе с партнером, поскольку это касается обе стороны. Скорее всего, обсудив все тонкости и нюансы, они смогут перезагрузить отношения, выведя их на качественно новый уровень.

