Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 29 августа?

День мощной позитивной энергетики, которая может принести удачу всем без исключения: каждому – свою. Любые дела будут ладиться, самые сложные и трудоемкие проекты – удаваться легко и без особых усилий, а люди, находящиеся рядом, – не раздражать, а радовать. При этом звезды рекомендуют воздержаться от чересчур активных действий – они могут негативно сказаться на настроении и мировосприятии.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки сегодня окажутся максимально удачливыми даже на фоне других знаков Зодиака, которым – такой уж сегодня день – также будет везти во всех отношениях. Но представители этого знака успех будет сопутствовать в любых начинаниях, именно поэтому им нужно выбрать наиболее важное для них направлении. Сосредоточившись на нем, они смогут очень быстро достичь поставленной цели, а затем – вспомнив, что всех дел не переделаешь, с легкой душой отдохнуть.

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