ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
246
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 29 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Водолей

Водолей / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 29 августа?

Нынешний день — не лучшее время для активных действий, поэтому от них желательно отказаться: поскольку на календаре пятница, можно постепенно «закрывать» все дела, которыми мы занимались в течение недели, и готовиться к отдыху. Но и праздное времяпрепровождение звезды не приветствуют: они считают, что безделье не лучшим образом скажется на настроении и психологическом состоянии в целом.

Водолей

Водолеев ждет удача во всем, что так или иначе касается купли-продажи, причем речь идет как о повседневных покупках, так и о приобретениях, которые делаются не так уж часто — например, дома или квартиры. Во втором случае главное — и звезды обращают на это обстоятельство особое внимание — не торопиться, а хорошо обдумать и подготовить свое решение, иначе, потратив значительную сумму и получив не то, на что рассчитывали, вернуть все обратно представители знака не смогут.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
246
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie