Какому знаку Зодиака повезет 29 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 29 декабря?

День, в течение которого необходимо избегать плохого настроения: считается, что в противном случае высшие силы – судьба, звезды, Луна (нужное подчеркнуть), которые сделали – и продолжают делать для человека очень много – могут обидеться и лишить их своего покровительства. Возможно, буйное веселье в наше время по вполне понятным причинам кажется неуместным, но впадать в тоску и отчаяние тоже не стоит: нужно находить приятное в мелочах и поддерживать в душе тихий огонек радости.

Скорпион

Скорпионы, которых с самого утра «накроет» хорошее настроение, смогут воспользоваться этим обстоятельством для того, чтобы переделать все оставшиеся у них в старом году дела – причем, у них на это уйдет гораздо меньше времени, чем обычно. Стоит ли говорить о том, что это очень приятный момент накануне праздника: так они получат возможность посвятить время более приятным – предпраздничным – хлопотам.

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