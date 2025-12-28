Какому знаку Зодиака повезет 29 декабря

Стрелец / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 29 декабря?

Нынешний день – и в этом смысле логично, что он выпадает на понедельник – подходит для того, чтобы, как говорят, свернуть горы – как в хозяйственном, так и в профессиональном смысле. Хорошее настроение, которое будет сопутствовать нам с самого утра, позволит не только переделать массу рабочих и домашних дел, но и в оставшееся свободное время заняться спортом – причем, максимально активными его видами: сил сегодня хватит на все.

Стрелец

Стрельцам, которые давно мечтают о том, чтобы сменить место жительства, сегодня не только можно, но и нужно начинать активно действовать. Начать подготовку к переезду желательно с самого главного – выбора дома или квартиры, в котором они решать поселиться, а также, если это необходимо, поиска покупателей для своего ныне5шнегожилья. Разумеется, решить все в один день не удастся даже профессиональным риелторам, работающим в давнем и надежном тандеме с нотариусами, зато сегодня можно делать первый шаг в направлении к своей мечте – он станет залогом удачи.

