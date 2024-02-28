Какому знаку Зодиака повезет 29 февраля – 1 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни – 29 февраля и 1 марта?

20-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, на себя – и свою жизнь в целом – можно посмотреть как будто бы со стороны, оценив все свои достижения и ошибки и сделав из них важные выводы. Установив причинно-следственные связи, удастся направить свою жизнь в нужное русло и перейти на другой – более высокий во всех отношениях – уровень. Главное – что-то делать для этого, а не ждать, когда на голову упадет то, что называют манной небесной.

Близнецы

Близнецам звезды советуют высветить время их любимому занятию – шопингу. Как правило, их отговаривают от него, поскольку они слишком много покупают и, соответственно, тратят, выходя из бюджета, который могут себе позволить. Но на этот раз их "охота" окажется максимально удачной: получится найти много нужных, красивых и элегантных вещей за вполне приемлемую цену. Ну а тот факт, что походы по магазинам продлятся не один, а целых два дней только увеличит шансы на успех.

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