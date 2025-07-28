Какому знаку Зодиака повезет 29 июля

Весы / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 29 июля?

День спокойной и неторопливой энергетики, от которой не стоит ждать резких движений – в такие дни, как правило, не бывает ни резких взлетов. Но глубоких падений. Время не предназначено для активных действий – несмотря на начало рабочей недели, лучше плыть по течению, выполняя только самые необходимые действия – от остальных желательно отказаться хотя бы до завтрашнего дня. Не самое лучшее время для того, чтобы отправляться в путешествия – на пути будут постоянно возникать досадные препятствия, да и цели поездки достичь не удастся.

Весы

Весы смогут решить важный для них вопрос, ничего при этом не делая – им достаточно будет только поменьше говорить и побольше слушать. Надо сказать, что как с первым, так и со вторым у представителей этого общительного знака могут возникнуть проблемы, но, если им удастся сдержать свое стремление поболтать ни о чем, они могут услышать массу интересного, включая решение задачи, над которой бьются уже довольно давно.

Реклама

Читайте также: