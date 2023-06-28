Какому знаку Зодиака повезет 29 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 29 июня?

Энергетика дня, как никакого другого, благоприятствует добрым делам, которые нужно делать повсеместно и, что особенно важно, не рассчитывая на ответную благодарность. Тем более что так уж устроен наш мир, что все в нем взаимосвязано – она придет, но в другое время и от совсем других людей. Чтобы найти подход к людям, необходимо будет проявить к ним истинный интерес и внимание, но особой сложности такой процесс ни для кого не составит.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы вполне могут рассчитывать на приятные перемены в личной жизни – правда, им для этого придется приложить некоторые усилия, если, конечно, их можно таковыми назвать. От них требуется, образно говоря, оглянуться вокруг и под новым углом зрения посмотреть на человека, которого они знают уже много-много лет. Вполне возможно, что он – именно тот, кого вы всегда мечтали встретить, но уже отчаялись его отыскать. О том, станет ли он второй половинкой, говорить пока рано, но начавшиеся отношения будут многообещающими.

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