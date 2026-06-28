Какому знаку Зодиака повезет 29 июня

Овен / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 29 июня?

День, когда — из-за присутствия в нашей жизни сил зла — депрессия может накрыть даже самых оптимистически настроенного человека. Причиной плохого настроения может стать любая мелочь, на которую еще вчера никто не обратил бы внимание. Поскольку речь идет о влиянии лунных энергий, очень важно — устоять перед их негативом сегодня, для этого вполне достаточно не говорить и не делать ничего плохого.

Овен

Овнам для достижения любого — но, прежде всего, профессионального — успеха необходимо проявить качества, которые не является их сильной стороной — сдержанность и хладнокровие. Тем не менее, звезды уверены: приложив некоторые моральные усилия, они смогут взять себя в руки и спокойно реагировать на любые вызовы нынешнего непростого дня.

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Только в таком случае им дастся держать под контролем обстановку во всех сферах жизни и деятельности — от деловой и финансовой до личной, что очень важно для достижения успеха.

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