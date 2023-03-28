Какому знаку Зодиака повезет 29 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 29 марта?

Не самый легкий день лунного календаря, наготове у которого всегда есть соблазны и опасности, подстерегающие человека в самых неожиданных местах и ситуациях. Именно поэтому необходимо вспомнить, что осторожность никто не отменял – ее нужно соблюдать при любых обстоятельствах, даже если на первый взгляд они покажутся совершенно безобидными. Зато это время благоприятно для возврата кармических долгов: можно извиняться перед теми, кого мы обидели, исправлять ошибки – как материального, так и морального свойства: как правило, такие поступки бывают учтены, а грехи "отпущены". Главное, не наделать глупостей снова – в этот день для них, увы, будет много удачных моментов.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – особенно те из них, кто давно ожидает важного известия – наконец-то смогут его получить. В каждом конкретном случае оно будет касаться той жизненной сферы, в которой им нужнее всего навести порядок, но сам факт того, что они получат необходимые для этого "инструменты", не может не радовать. Главное, вовремя – без спешки, но и без промедления – воспользоваться счастливым шансом изменить свою жизнь к лучшему, повториться еще раз он может нескоро.

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