Какому знаку Зодиака повезет 29 мая

Дева / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 29 мая?

День, когда явным становится все, что до этого времени было скрыто под завесой тайны. Давая первые «всходы», начинает «прорастать» все, что было «посеяно» ранее, причем, касается этот процесс не только профессии и бизнеса, как можно было бы подумать, но и личной жизни, что приводит к переменам – как позитивным, так и негативным. Всплеск энергии, который наблюдается в такое время, носит отрицательный характер в виде раздражения и даже агрессии, но ее можно использовать в благих целях, направляя, например, на выполнение сложной работы – тут здоровая злость даст положительный результат.

Дева

Девы смогут решить важный профессиональный или бизнес-вопрос, и в этом им помогут старые связи, о которых звезды настоятельно советуют им вспомнить. Трудно сказать, почему представители знака в свое время перестали общаться с этими людьми, но, скорее всего, повод был не самым значительным, поэтому восстановить отношения будет достаточно легко, а вот пользу, которую удастся в результате получить, переоценить практически невозможно – она окажется колоссальной.

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