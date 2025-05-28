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Какому знаку Зодиака повезет 29 мая
Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 29 мая?
День, когда явным становится все, что до этого времени было скрыто под завесой тайны. Давая первые «всходы», начинает «прорастать» все, что было «посеяно» ранее, причем, касается этот процесс не только профессии и бизнеса, как можно было бы подумать, но и личной жизни, что приводит к переменам – как позитивным, так и негативным. Всплеск энергии, который наблюдается в такое время, носит отрицательный характер в виде раздражения и даже агрессии, но ее можно использовать в благих целях, направляя, например, на выполнение сложной работы – тут здоровая злость даст положительный результат.
Дева
Девы смогут решить важный профессиональный или бизнес-вопрос, и в этом им помогут старые связи, о которых звезды настоятельно советуют им вспомнить. Трудно сказать, почему представители знака в свое время перестали общаться с этими людьми, но, скорее всего, повод был не самым значительным, поэтому восстановить отношения будет достаточно легко, а вот пользу, которую удастся в результате получить, переоценить практически невозможно – она окажется колоссальной.
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