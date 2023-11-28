Какому знаку Зодиака повезет 29 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 29 ноября?
День, который в мирное время предназначен для торжеств и праздников, а в нынешних реалиях нельзя впадать в уныние и печалиться – Луна вряд ли одобрит такое настроение. Время благоприятно для любых начинаний – как профессионального, так и личного характера: можно приступать к реализации проектов, которые до сих пор откладывались на потом. Люди в такие дни – доброжелательны и расслаблены, не стоит использовать это им во вред.
Близнецы
Близнецам звезды настоятельно рекомендуются заняться творчеством – причем это касается даже тех представителей знака, кто никогда не имел к этому виду человеческой деятельности, а тех, чья профессия связана с ним непосредственно, тем более. И тем, и другим удастся достичь серьезных успехов, которые самым благоприятным образом скажутся на их будущем, а уж как он этим распорядится – возьмет творчество за основу в своих ежедневных профессиональных занятиях или сделает основным видом своей деятельности – вопрос второстепенный.
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